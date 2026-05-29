Il Varese Pride del decennale si festeggia con Big Mama e Debora Villa

Il Varese Pride taglia il traguardo dei dieci anni e lo fa in grande stile. La decima edizione del pride varesino è stata presentata questa mattina in conferenza stampa, con un programma ricco di eventi, ospiti d’eccezione e tante novità.

Big Mama madrina del decennale

Marianna Mammone, in arte Big Mama, sarà la madrina ufficiale del Varese Pride 2026. La rapper campana, diventata uno dei volti più autentici della scena musicale italiana grazie al suo impegno per il body positivity e i diritti della comunità LGBTQIA+, sarà protagonista di un concerto sul palco della Pride Night e parteciperà anche alla parata.

Debora Villa in parata e sul palco

Anche la comica milanese Debora Villa sarà della partita: sfilterà in parata e terrà uno spettacolo il 10 giugno, prima dell’evento principale. Un nome che porta con sé ironia e leggerezza, perfetto per una manifestazione che — come ha tenuto a sottolineare il vicesindaco di Varese Ivana Perusin — va ben oltre il corteo: «La parata è solo una parte di una manifestazione molto più complessa, che porta divertimento e allegria a tutta la città».

Un traguardo costruito nel tempo

Debora Villa e Big Mama

Dieci anni non sono poca cosa, e chi ha contribuito a costruire questa storia era presente in sala. La presidente di Arcigay Varese Alice Millefanti ha voluto dedicare un pensiero alle «memorie storiche del Varese Pride, quelli che hanno scelto per primi di marciare per uguaglianza e diritti»: «È una cosa di persone e per le persone — ha detto — uno spazio di democrazia e cittadinanza attiva. Abbiamo fatto grandi passi, basta pensare alle dimensioni che ha raggiunto l’evento. Ma tanto c’è ancora da fare». Uno sguardo al futuro, con una speranza che suona quasi come un paradosso: «Spero di poter celebrare il trentennale — o semplicemente di non doverlo più ricordare, perché non ce ne sarà più bisogno».

Il direttore di Arcigay Giovanni Boschini ha ringraziato il Comune per il sostegno costante e annunciato «un programma corposo di eventi e iniziative» per tutto il mese: «La collaborazione con le istituzioni e con i partner non è mai solo un sostegno economico, ma un percorso che si costruisce insieme, dentro le aziende e dentro la comunità».

Il programma

La parata partirà sabato 20 giugno alle 16 da Piazza Monte Grappa, con arrivo ai Giardini Estensi, dove – come ormai da alcuni anni – si terrà la Pride Night a partire dalle 18 e che prevederà, oltre a diversi interventi istituzionali e no e al dj set finale, anche il miniconcerto di Big Mama. Lo spettacolo di Debora Villa, invece, è previsto per il 10 giugno al “Tumiturbi”.

Il mese sarà arricchito da appuntamenti collaterali, tra cui un talk dedicato a sport e comunità LGBTQIA+, che si terrà il 16 giugno al Cosìcom’è di via Cimarosa. Un tema non scontato, su cui ha preso parola anche Raffaella Demattè della Pallacanestro Varese: «Siamo nel tavolo istituzionale di Varese contro la violenza di genere e le discriminazioni. Facciamo percorsi concreti all’interno della società e crediamo che sport faccia rima con rispetto». Rappresentanti della squadra parteciperà al talk e sfilerà in parata con atleti, staff e bambini.

Un pride accessibile e inclusivo

Grande attenzione all’inclusività: la manifestazione sarà tradotta in LIS (Lingua dei Segni Italiana), saranno allestiti spazi di scarico sensoriale per le persone neurodivergenti e tutto il personale volontario sarà formato per riconoscere il simbolo del girasole, segnale internazionale delle disabilità invisibili, per poter offrire aiuto senza costringere nessuno a dichiararsi. In parata ci sarà anche uno spezzone dedicato al Centro Arcobaleno, aperto a chi non sa come partecipare al pride o vuole farlo in modo protetto.

Partner e sponsor

La manifestazione può contare sul sostegno del Comune di Varese, dell’Università degli Studi dell’Insubria, della Fondazione Cariplo e dell’Ambasciata del Canada in Italia. Tra gli sponsor Vodafone e Lati, con collaborazioni che — come sottolineato dagli organizzatori — «non sono mai solo un sostegno economico, ma un percorso all’interno dell’azienda e un sostegno concreto ai servizi». Coinvolto anche Filmstudio 90: una delle serate di Esterno Notte, quella del 17 giugno, è infatti all’interno del pride month.

Tutte le informazioni e gli eventi, nonchè la possibilità di prenotare lo spettacolo di Debora Villa, sono comunque già sul sito varesepride.it.