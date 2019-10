Carabiniere fuori servizio a spasso con la famiglia fa arrestare spacciatore

Stava passeggiando con la famiglia per le vie cittadine il Carabiniere della Stazione di Parabiago, quando ha notato, in via Costituzione, una persona che passava in bicicletta e consegnava una busta particolarmente sospetta.

L’occhio attento del militare ha intuito che si sarebbe potuto trattare di marijuana. Senza perdere di vista i due, il carabiniere chiamava immediatamente la Centrale Operativa dei Carabinieri di Legnano e attraverso questa chiedeva l’intervento della pattuglia di Parabiago che era già in zona.

Telefonicamente è riuscito ad indicare ai militari in uniforme chi fosse la persona che aveva ricevuto il pacco mentre il ragazzo che aveva fatto la cessione si stava allontanando in bicicletta. La pattuglia è riuscita a bloccare l’acquirente, un 19enne di Magnago, che risultava in possesso di 60 grammi di marijuana tenuta in una busta.

Nel frattempo il il carabiniere in borghese che aveva effettuata la segnalazione, lasciati i familiari in sicurezza e fattosi raggiungere da un altro collega sempre libero dal servizio, ha continuato a seguire lo spacciatore che poi è stato bloccato dalla pattuglia che li aveva raggiunti in una via vicina.

Indosso a quest’ultimo, un 20enne senza fissa dimora, altri 210 grammi di marijuana in altre quattro diversi sacchetti, tutti dello stesso tipo di quelli sequestrati all’acquirente, ed il denaro provento dello spaccio, circa 350 euro.

La droga ed il denaro sono stati sottoposti a sequestro mentre il 20enne è stato arrestato e trattenuto nelle celle di sicurezza fino al processo per direttissima che si è svolto in giornata e che lo ha visto condannare ad 8 mesi di reclusione con pena sospesa.