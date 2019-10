Cercare casa oggi

Le offerte in città

Come scegliere

Sono molti coloro che si accingono alla scelta della nuova casa senza avere ben chiare la caratteristiche che tale abitazione dovrà avere. Spesso si ragiona più con il cuore che con la testa, trovandosi dopo pochi mesi con non pochi problemi, correlati ad esempio all’ esposizione dell’appartamento, alla sua ubicazione in città o anche a questioni che riguardano la presenza di un giardino o di un posto auto. Le agenzie immobiliari oggi permettono di chiarire tutti i dubbi e le problematiche dei propri clienti, consentendo loro di scegliere la nuova casa con cognizione di causa, considerando tutti i bisogni reali della famiglia.

Le caratteristiche di una nuova casa

Lo spazio a disposizione non è tutto

Valutare ogni elemento

Per considerare quali debbano essere le caratteristiche di una casa da acquistare è importante valutare tutte le esigenze della famiglia, congiuntamente al budget a disposizione. Solitamente il modo migliore per ragionare su questi elementi è quello di mettersi a tavolino e scrivere con cura tutto ciò che si desidera, evidenziando gli elementi irrinunciabili, quelli su cui si può scendere a compromessi e quelli che sono solo un sogno e di cui si potrebbe tranquillamente fare a meno. In questa fase è consigliabile farsi aiutare da un agente immobiliare esperto, che saprà indicare alcuni elementi fondamentali. Il primo riguarda il costo medio di un’abitazione nella zona in cui si desidera andare a vivere e il budget necessario per soddisfare tutti i desideri e le necessità di cui sopra.

Quanto costa un’abitazione

Quando scendere a compromessi

Il superfluo e il necessario

Il valore di un’abitazione si calcola considerando una serie di elementi, tra i quali il principale è la metratura a disposizione, ma non si tratta dell’unico. Le finiture di pregio, la disponibilità di uno o più posti auto, la presenza di un giardino o l’ubicazione in una zona strategica sono tutti elementi che vanno a modificare in modo importante il valore di un’abitazione. Se il budget che si ha a disposizione è elevato, non ci si dovrà preoccupare di nulla, visto che l’agente immobiliare ci potrà mostrare abitazioni che possiedono tutte le caratteristiche necessarie alla famiglia. Nel caso in cui la disponibilità economica sia leggermente inferiore, conviene ragionare sulle caratteristiche della casa su cui si può soprassedere. A volte una casa più piccola, e mano costosa, può essere quella giusta perché ha gli spazi interni distribuiti in modo più adatto alla vita quotidiana; altre volte l’assenza di un giardino è compensata dalla presenza di un terrazzo.

Il prezzo di vendita

Alcuni elementi da considerare

Fare attenzione alle spese accessorie

Quando si considera il costo di un’abitazione spesso si tiene conto esclusivamente della richiesta d’acquisto da parte del venditore. Tale valore si confronta con il budget a disposizione e, quando le due cifre sono molto simili, si decide di poter acquistare senza problemi quella specifica casa. In realtà le cose non stanno proprio così, visto che al momento del rogito si dovranno saldare ulteriori spese, non indifferenti. Oltre a questo quasi sempre sono necessari piccoli lavori di ristrutturazione, ad esempio il rifacimento di un bagno, o anche l’acquisto di mobilio interno su misura. Tutte voci che pesano in modo importante sulla cifra necessaria per la scelta della nuova casa.