Dalle valli a Busto, raffica di incidenti sulle strade della provincia

Una mattina funestata da molti incidenti, sulle strade della provincia, dalle valli giù giù fino a Gallarate e Busto Arsizio.

Dal punto di vista della viabilità, molti problemi sta creando l’incidente stradale sul raccordo autostradale in ingresso e in uscita da Varese.

A Induno Olona c’è stato uno scontro alle 7.50 tra auto e motociclo, sono intervenuti anche i vigili del fuoco (nella foto, inviata da un lettore). Convolti una donna di 51 anni e un ragazzo di 17, ma sono in “codice verde”, dunque con ferite lievi.

Alle 8 del mattino a Busto Arsizio tre persone – tra cui un bambino – sono coinvolte in un incidente stradale in via Massari Marzoli, zona industriale di Sacconago.

Automedica e ambulanza sono intervenuti pochi minuti dopo a Gallarate per una caduta da moto in via Varese all’altezza di via Statuto.

A Uboldo un uomo di 63 anni e una donna di 59 anni sono rimasti feriti nell’impatto tra un’auto e una moto in via Giovanni XXIII, in zona casello autostradale Origgio-Uboldo: il 118 sta intervenendo in codice giallo, dunque le persone sono ferite ma non in pericolo di vita.