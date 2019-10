Due piante di marijuana in casa, denunciato

Due piante di marijuana da un metro e mezzo, in un appartamento del quartiere di San Fermo. Per questo è finito nei guai un 48enne di Varese.

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Varese hanno denunciato a piede libero il 48enne, disoccupato del luogo, già noto alle Forze dell’Ordine: il reato ipotizzato è detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Dopo aver acquisito informazioni specifiche, i militari hanno eseguito una perquisizione locale presso l’abitazione: l’uomo teneva sul balcone di casa (dunque non particolarmente nascoste) due piante di “marijuana”, dell’altezza appunto di circa 1,5 metri. Un bilancino di precisione ed altro materiale per il confezionamento dello stupefacente sono elementi che fanno propendere per una attività “commerciale” e non di solo uso personale.