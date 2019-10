Festa del fungo, ecco com’è andata

Nella giornata di domenica 27 ottobre u.s. si è tenuta, a cura del dott. Agr. Valerio Montonati, la consueta festa del fungo, con piccola mostra micologica, presso il centro micologico A. Beltrami all’alpe Giani in comune di Dumenza, con successiva camminata “Didattica” nei boschi circostanti e con una variazione rispetto al preventivata localizzazione presso il rifugio Dumenza all’alpe Bois per problemi tecnici manifestatisi all’ultimo minuto e, quindi, successiva salita al rifugio Campiglio per il pranzo dei partecipanti, dove è stata nuovamente allestita la mostra a disposizione dei numerosi avventori. Buona la partecipazione con persone fortemente motivate ad avviare un percorso formativo su questa tematica. Presso il rifugio Campiglio alcuni cercatori hanno approfittato della presenza del curatore della mostra per una valutazione del loro raccolto. La stagione, pur mostrandosi particolarmente favorevole alla crescita dei carpofori, continua con toni blandi e con raccolte modeste sebbene con esemplari interessanti per freschezza e peso.

Valerio Montonati Agronomo