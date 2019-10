Furto in aeroporto, il ladro identificato dopo due mesi d’indagine

I carabinieri di Malpensa hanno identificato e denunciato, dopo due mesi d’indagine, un ladro “pizzicato” dalle telecamere alla stazione ferroviaria del T1 a Malpensa.

Il furto risale ai primi di agosto, all’interno del treno Malpensa Express, al terminal 1. Vittima: una donna residente a Milano, “alleggerita” di documenti vari e di ben 900 euro. Il portafoglio della vittima è stato successivamente rinvenuto, con i documenti ma chiaramente senza il denaro, all’interno di un cestino nel bagno degli uomini, nei pressi dell’uscita della Stazione Ferroviaria del Terminal 2.

I carabinieri hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza dalle quali si notava un giovane che teneva ancora in mano il portafoglio della vittima, estraeva le banconote dal portafoglio riponendole nella tasca destra dei pantaloni, dopodiché saliva in direzione dell’uscita della stazione entrando nel bagno ove è stato poi rinvenuto il portafoglio.

Le immagini in questione sono state inserite negli archivi elettronici del Comando Stazione Carabinieri di Malpensa ed ogni pattuglia era munita di foto a colori del ragazzo.

Nella mattinata di giovedì, verso le 7 del mattino, dopo oltre due mesi di ricerche, un soggetto perfettamente corrispondente al fotogramma in possesso dei militari è stato notato e quindi fermato da una pattuglia dei Carabinieri della stazione di Malpensa nel salone della Stazione Ferroviaria al Terminal 1 dell’aeroporto. Era appena sceso dal treno proveniente dalla Stazione di Milano Centrale.

Un ulteriore confronto con le immagini conservate negli archivi elettronici dell’Arma ha quindi permesso l’identificazione certa dell’uomo (un italiano 22enne) per il quale è quindi scattata la denuncia a piede libero per il furto consumato lo scorso mese di agosto.