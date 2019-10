Gita in caserma per gli alunni della Galilei

Visita alla caserma dei carabinieri per gli alunni della primaria Galilei di Avigno. I più piccoli, delle classi prima e seconda si sono recati presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Varese per una lezione alternativa e interessante per apprendere i ” Consigli di LEX per i più piccoli“.

Hanno visto e ascoltato delle slide divertenti a cartoni animati che spiegavano quali fossero le situazioni di pericolo e come comportarsi in quei casi.

Dopo tante domande e risposte i bambini hanno visitato i vari locali della Caserma : le camere di sicurezza, il locale per registrare le impronte digitali, il garage delle automobili di servizio dove ogni bambino , a turno, è salito ed ha provato l’ ebbrezza di accendere e di far suonare la sirena.

In fine hanno consumato nel locale della mensa del Comando un pranzo al sacco accompagnato da dolci e bibite gustose offerte dai militari.

La mattinata si è conclusa con una domanda tanto banale quanto scontata “Da grande vorrai arruolarti nell’ arma dei carabinieri?” In molti hanno risposto con il proprio “Sì ” il fascino della divisa ha colpito ancora!