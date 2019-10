Incendio in una mansarda in Piazza Garibaldi

Intervento dei Vigili del Fuoco di Busto Arsizio nel pieno centro di Gallarate, in Piazza Garibaldi, dal lato verso Via San Francesco.

I mezzi di soccorso sono intervenuti dopo la chiamata al 112 per l’ incendio in una mansarda, spento tempestivamente dai pompieri. Si tratterebbe di un appartamento in restauro e parte di una villa storica, dove risiedono molti uffici.

Ancora da capire le cause che hanno fatto scoppiare le fiamme, forse un cortocircuito.

All’interno dell’appartamento non c’era nessuno e non si registrano feriti o intossicati dal fumo.

L’incendio è scattato intorno alle 21 e 30 di questa sera, lunedì 28 ottobre e sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco da Busto Arsizio con con l’autoscala e la botte, oltre ai volontari di Gallarate.

Per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza è stata chiusa l’uscita della piazza da Via San Francesco.