Incidente all’altezza del ponte T2: rallentamenti e code sulla SS 336

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, mercoledì 9 ottobre, sulla statale 336 per Malpensa in direzione A4, all’altezza del ponte del Terminal 2.

Per cause ancora in corso di accertamento, una donna di 35 anni ha perso il controllo dell’auto, una Fiat 500, andando a sbattere contro le barriere di protezione laterali alla carreggiata.

Sul posto la Polizia stradale, un’ambulanza della Croce rossa di Gallarate e i Vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, che hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario.

La signora è stata ricoverata in codice verde all’ospedale di Gallarate.

Rallentamenti e code sulla strada per consentire le operazioni di soccorso.