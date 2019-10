Incidente stradale, si fa beccare ubriaca

Nel tardo pomeriggio di mercoledì i Carabinieri di Sesto Calende sono intervenuti per un banale incidente stradale con soli danni ai mezzi e con le parti che non si mettevano d’accordo circa la dinamica del sinistro e le reciproche responsabilità.

A seguito dei rilievi eseguiti dai militari è però emerso che una delle persone coinvolte, una donna rumena 48enne, aveva tasso alcolemico pari a 1,25 g/l (quindi ben oltre i limiti consentiti dalla norma).

Il mezzo è stato inoltre sottoposto a perquisizione che si è conclusa con il rinvenimento nel vano porta oggetti dell’autovettura di un martelletto multifunzione con lama lunga 7 cm che è stato sottoposto a sequestro.

Al termine dei controlli, quindi, la donna denunciata alla Procura della Repubblica di Busto Arsizio per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere e per guida in stato di ebbrezza.