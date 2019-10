Insieme per Sesto, assemblea in Sala Varalli

Giovedì 24 ottobre, in Sala Varalli, a Sesto Calende è in programma l’assemblea pubblica di Insieme per Sesto.

Il gruppo invita i cittadini interessati a partecipare.

La serata, con inizio alle 21, toccherà diversi temi che riguardano la politica locale e la vita del comune di Sesto Calende. Sarà inoltre presentato il resoconto dell’attività consiliare.