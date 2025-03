Esselunga, Nuova Marna e stazione: novità sui parcheggi in centro a Sesto Calende

Importanti novità in arrivo per la viabilità e la sosta in centro a Sesto Calende. Attraverso un video e una nota ufficiale l’amministrazione comunale ha annunciato una serie di aggiornamenti sulla regolamentazione della sosta in città, con particolare attenzione al parcheggio di Esselunga, l’imminente apertura del parcheggio della Nuova Marna e altre soluzioni «per migliorare la viabilità e favorire residenti, lavoratori e visitatori».

A partire da lunedì 10 marzo, il supermercato ai piedi del cavalcavia marchetti ripristinerà la regolamentazione della sosta nel proprio parcheggio, reintroducendo le barriere di accesso come in epoca pre-pandemia. Il piano -2, ora area privata a seguito di una modifica alla convenzione urbanistica del 2015, sarà accessibile con una tariffa fino a 3 euro l’ora, con la prima ora e mezza gratuita per i clienti.

«L’Amministrazione ha avviato un dialogo con la direzione Esselunga per ottenere un rinvio dell’applicazione del nuovo sistema fino all’apertura del parcheggio della nuova Marna – spiega il sindaco Elisabetta Giordani attraverso un video -. Inoltre, ha richiesto la proroga dell’uso pubblico dell’area non asfaltata in via Risorgimento, impegnandosi a risolvere i problemi di ristagno d’acqua che ne compromettono la fruibilità».

L’apertura del nuovo parcheggio della Marna è ormai imminente e garantirà un’alternativa agli stalli di Esselunga. Inizialmente, sarà regolato a disco orario per un massimo di due ore, con successiva introduzione della sosta a pagamento per periodi più lunghi. Parallelamente, l’Amministrazione ha pianificato ulteriori interventi per «ottimizzare la viabilità e migliorare l’accessibilità alla città».

Tra questi, la riqualificazione del parcheggio Metropolis, situato nelle vicinanze del centro, e del parco giochi sul lungofiume che verrà effettuata in concomitanza con i lavori per la nuova rotatoria sulla Provinciale per Angera. Inoltre, verrà estesa la sosta a disco orario in via Risorgimento fino a cinque ore, per agevolare i lavoratori di scuole e attività del centro. Anche il parcheggio Nord della stazione sarà oggetto di modifiche, nell’ottica di offrire un servizio più efficiente ai pendolari, «compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili».

«La gestione della sosta è da sempre una sfida per Sesto Calende, data la conformazione della città e la sua dinamicità economica e commerciale – conclude la prima cittadina -. Accanto agli interventi infrastrutturali, è fondamentale ripensare abitudini e stili di mobilità per una città più accessibile e sostenibile. Questo tema sarà affrontato in modo organico nella prossima revisione del Piano di Governo del Territorio, coinvolgendo l’intera comunità».