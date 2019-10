La chiesa di San Francesco ritrova la luce

La chiesa di San Francesco a Gallarate ritrova la luce, con il rifacimento delle vetrate colorate che decorano l’edificio neogotico.

Chi abita in zona sa che a volte sul sagrato della chiesa venivano trovati persino piccoli frammenti di vetro, caduti dalle vetrate malmesse.

Per rifare le decorazioni sostituendo i vetri, anche per motivi di sicurezza, è stato così avviato un restauro complessivo – valore 35mila euro – delle vetrate della facciata, che comprendono un Cristo benedicente con Francesco nella trifora centrale e negli oculi laterali una raffigurazione del Profeta Elia e un Mosè di fronte al roveto ardente.

L’intervento è stato affidato alla ditta Gibo di San Giovanni Lupatoto e in questi giorni le vetrate sono state riposizionate sulla facciata, all’interno delle cornici in cotto.

La chiesa di San Francesco è stata costruita all’inizio del Novecento: prende il nome dal convento francescano un tempo esistente sul lato Sud-Ovest della piazza, verso via Borgo Antico e via Foscolo, che era stato soppresso e frazionato in diverse proprietà (l’unica parte ancora riconoscibile è il mezzo chiostro divenuto sede della Società Gallaratese per gli Studi Patri).

Il cantiere della nuova chiesa di San Francesco fu aperto nel 1904 e l’edificio fu completato nel 1906 e consacrato nel 1911. Da metà anni Sessanta, oltre che sussidiaria della parrocchia di San Maria Assunta, è anche chiesa del monastero di clausura delle Benedettine.