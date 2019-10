Le scuole di Lonate si illuminano a LED

In arrivo due interventi di relamping per le scuole di Lonate Pozzolo: entro il 31 ottobre partiranno infatti i lavori di sostituzione degli apparati illuminanti delle scuole “Carminati” e “Dante”, interamente finanziati con il contributo del MISE per un totale di 90.000€.

Il contributo riguarda, infatti, opere di efficientamento energetico di edifici pubblici e, in questo caso, la scelta è ricaduta sui due plessi lonatesi che necessitano di interventi di maggiore urgenza, ma, in previsione, sono state fatte le valutazioni anche per altri edifici e per il campo sportivo.

I lavori prevedono la sostituzione totale delle armature esistenti, comprendenti le lampade a fluorescenza e incandescenza, con quelle a nuova tecnologia LED. Il risultato sarà visibile in termini di maggiore qualità dell’illuminazione, che si traduce in un miglioramento delle attività didattiche; aule e spazi comuni correttamente e sufficientemente illuminati contribuiscono, infatti ad una maggiore qualità della vita dei nostri alunni e insegnanti.

Altro aspetto, non secondario, è il risparmio energetico.L’abbattimento del consumo energetico è del 60% con un risparmio stimato, per i due plessi, di circa 12mila euro all’anno sulla bolletta energetica.

Un investimento, quindi, che punta doppiamente al risparmio e all’attenzione verso i nostri studenti.