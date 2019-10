Il metodo Tomatis spiegato a Cassano

Ascoltare ciò che ci circonda per capire, comprendere al meglio e, infine, comunicare: sono gli step necessari per una comunicazione quotidiana corretta e non fraintendibile in cui l’orecchio svolge un ruolo primario.

Questo è il nucleo degli studi del dottor Alfred Tomatis, che, sessant’anni fa, lavorando sulla funzione pedagogica dei suoni come stimoli importanti per il cervello, ha elaborato il famoso metodo Tomatis (cos’è il metodo Tomatis? Qui te lo spiegano): tramite appunto la stimolazione del cervello con il suono, si mira a recuperarne una piena funzione cognitiva in modo che sia gli adulti sia i bambini migliorino le loro capacità di ascolto.

Negli anni Cinquanta, infatti, lo studioso francese aveva giustamente ipotizzato una relazione tra lo sviluppo della personalità e la capacità di ascolto partendo da casi di sordità degli aviatori e di disturbi della vocalità nei cantanti.

A Cassano Magnago il metodo Tomatis “atterra” venerdì 25 ottobre, ore 21.00, all’Amicorum di via Brunelleschi: “Metodo Tomatis – per una psicofisiologia dell’ascolto dell’ascolto. Il metodo Tomatis nella rieducazione linguistica, motoria e cognitiva”.

La serata verrà presentata dallo psicologo e formatore dott. Concetto Campo, formatosi nel metodo Tomatis negli anni Ottanta nell’istituto di Parigi, che illustrerà le scoperte pionieristiche del suo maestro sull’importanza di un buon funzionamento dell’orecchio affinché alcune attività umane vengano svolte al meglio: linguistica, motore e intellettiva.

Dopo una breve illustrazione, verrà mostrata una loro applicazione alla pratica rieducativa e, in alcuni casi, alcune prove pratiche di orecchio elettronico, la macchina ideata da Tomatis per rieducare all’ascolto.

Per ulteriori informazioni: 3332762060 (Fausta)

Per prenotare la partecipazione via Whatsapp: 3487843155 (Chiara), 3493530134 (Monica)