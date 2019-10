Mostre, laboratori e cena: la settimana interculturale nelle scuole di Gallarate

Anche quest’anno, dal 4 al 10 novembre 2019, la Rete degli Istituti Comprensivi di Gallarate “Scuola Aperta al Mondo”, con il supporto di AT Varese e in collaborazione con il CPL – Polo Regionale per l’Educazione alle Differenze, e il patrocinio del Comune di Gallarate, propone la Settimana dell’Intercultura, giunta alla sua terza edizione.

Diversi gli eventi in programma (per i quali è necessaria l’iscrizione online):

– mercoledì 6 novembre (h. 16.45 – 18.45) al Museo Maga, Sala Arazzi, a Gallarate: seminario di formazione rivolto ai docenti: “I linguaggi dell’Intercultura”: proposte operative a cura di Olama Henri, artista, musicista e docente;

– giovedì 7 novembre (h. 19.30) presso l’oratorio di Sciarè, “Il Cibo: cultura, relazione, piacere e scambio”: Cena multiculturale a cura delle Associazioni/Comitati Genitori degli istituti cittadini;

– venerdì 8 novembre (h. 21 – 22.30) presso l’Aula Magna dell’Istituto Falcone, a Gallarate: “Dialoghi di pace”: serata aperta a tutti, genitori, docenti, cittadini. Interverranno il dott.

Interverrà agli eventi il Dirigente dell’Ufficio Scolastico territoriale di Varese, dott. Giuseppe Carcano.

Durante la settimana, in tutti gli Istituti Comprensivi cittadini (il capofila De Amicis, l’Ic Dante, l’Ic Ponti; l’Ic Gerolamo Cardano), funzioneranno laboratori sul tema dell’Intercultura, per gli alunni di tutte le età, con interventi di Alfredo Panetta, Alessio Mazza, Luca Garavaglia e Lorenzo Brambilla.

Nelle scuole secondarie di 1° grado, previste riflessioni per gli studenti a cura del prof. Valerio Raffaele, presidente dell’AIIG di Varese, autore del libro ”La rotta spezzata. Da Istanbul a Horgos sulla via dei migranti”, e del prof. Luigi Patrini, autore del libro “Cari amici musulmani”.

I laboratori si chiuderanno sabato 9 novembre, con mostre allestite nei singoli Istituti e aperte al pubblico. Sabato 9 e domenica 10 novembre (h. 11-19), presso il Museo Maga, esposizione delle tele realizzate dai bambini di 4 e 5 anni delle scuole dell’Infanzia dei diversi IC cittadini, nei Laboratori “Il significato dei colori: storie dal mondo raccontate senza parole”, in collaborazione con il Maga.

Info al sito specifico.

Per ulteriori informazioni: 0331.781326