Musica d’altri tempi in Comune

Sabato 26 ottobre alle 21, a Induno Olona, nella sala Bergamaschi del Comune, nel quadro della quinta edizione della Stagione Musicale d’Aututnno, concerto dal titolo “Omaggio a Fauré” con il coro Sine Nomine diretto da Giuseppe Reggiori, il soprano Francesca Lombardi Mazzulli e Chiara Nicora al pianoforte.

Un affascinante viaggio nella Parigi tra Otto e Novecento con la poesia di Victor Hugo, Paul Verlaine e tanti altri che si trasforma ed esalta nella squisita, originale e coinvolgente musica vocale di Gabriel Fauré, amico e ammiratore di grandi letterati e poeti, adorato da Proust e dalle aristocratiche signore che aprivano i loro famosi ed esclusivi salotti al fior fiore degli artisti dell’epoca. Un’occasione da non perdere per gustare la versione per coro e pianoforte della celebre Pavane, accanto ad altri meravigliosi brani meno noti da noi, e la delicata intensità delle raffinate composizioni per soprano e pianoforte.