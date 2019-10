Njoy Triathlon brinda ai successi e guarda al futuro

Gli atleti della squadra NJOY Triathlon Varese si son dati appuntamento per scattare una foto di squadra nella splendida cornice dei Giardini Estensi di Varese.

Galleria fotografica Njoy Triathlon ai Giardini estensi 4 di 4

Un’occasione per siglare la chiusura della stagione 2019 e un buon auspicio per il 2020 e i prossimi imminenti eventi. Domenica prossima, infatti, a Savona si svolgerà l’ultima gara sociale di triathlon per concludere ufficialmente la stagione e durante la “pausa invernale” gli atleti continueranno ad allenarsi e a disputare gare di diathlon per poi a marzo cominciare con la nuova stagione, dagli IM di Lanzarote a a quello di Cervia.

La società NJOY Triathlon Varese ha preso vita nel 2010 da un nucleo ristretto di 5 amici, artefici di un progetto fin da subito vincente e stimolante. Infatti, già dai primi anni di vita, NJOY è sempre cresciuta nel rispetto del proprio motto e del proprio credo “It’s a game!”, fino a contare oggi 60 atleti iscritti.

Il Triathlon è uno sport multidisciplinare di resistenza nel quale l’atleta copre, nell’ordine, una prova di nuoto, una di ciclismo e una di corsa, senza interruzioni da una frazione all’altra. Da quest’anno ha cambiato location e giorno di allenamento per l’allenamento collettivo del nuoto: il martedì sera dalle 20.15 alle 21.30 presso la piscina Robur et Fides in via Marzorati a Varese, seguiti da Riccardo che, oltre ad essere il loro tecnico sociale, è anche un fortissimo atleta.

Nel periodo tra giugno e settembre gli allenamenti si spostano nel e attorno al vicino lago di Monate, diventando quasi una residenza estiva. Usufruiscono della pista di atletica del campo di Calcinate degli Orrigoni e della pista di atletica di Malnate, grazie ad una collaborazione con ASD Atletica Malnate.

Nel 2019 NJOY Triathlon Varese ha visto i suoi atleti concludere 7 Ironman e 14 mezzo Ironman, in aggiunta ai numerosi Sprint e Olimpici (rispettivamente 43 e 19), e a manifestazioni collaterali e propedeutiche al triathlon, quali traversate di nuoto, granfondo in bicicletta, mezze maratone, maratone e corse trail sparse per tutta Italia.

Per la stagione ancora in corso è stato istituito un campionato sociale con lo scopo di fare gruppo e indirizzare più atleti a partecipare alle gare a cui si è data maggiore preferenza, e domenica 13 ottobre a Savona si svolgerà l’ultima gara sociale per concludere ufficialmente la stagione.