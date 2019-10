Notte di ricerche per un uomo, ritrovato all’alba dal Saf

I vigili del fuoco sono intervenuti, a partire dalla tarda serata di ieri (martedì) nel comune di Comerio, in via E. Sacconaghi per ricerca persona. Un uomo risultava irreperibile dal tardo pomeriggio ed è stato attivato il piano provinciale di ricerca persona. Le ricerche hanno dato esito positivo alle prime luci dell’alba quando l’uomo che risultava disperso è stato ritrovato non lontano da casa sua, in buone condizioni di salute ma provato.

Sul posto è stata allestita l’U.C.L. (Unità di Crisi Locale). Gli specialisti del T.A.S. (Topografia Applicata al Soccorso) hanno coordinato le ricerche a cui partecipano vari enti. Le operazioni sono concentrate in un’area boschiva adiacente all’abitato. I vigili del fuoco del nucleo S.A.F. (Speleo Alpino Fluviale) hanno perlustrato le aree impervie assistiti da uomini delle squadre di Varese, Gallarate e Laveno. Sul posto anche un’ambulanza inviata dal 118.