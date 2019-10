Oltre 200 volontari per le esercitazioni di Moorland 2019

È un mese di ottobre molto intenso per il Parco delle Groane; dopo il corso A5-02 di aggiornamento capisquadra AIB (Antincendio Boschivo), riconosciuto dalla scuola superiore di protezione civile SSPC e il corso d’aggiornamento AIB (Antincendio Boschivo) 1L, nel week-end in arrivo (da venerdì 25 a domenica 27 ottobre) è in programma un’esercitazione a livello interprovinciale, Città Metropolitana, Monza e Brianza e Como.

Si chiama Moorland 2019, è riservata alle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile e prevede, su più aree del Parco delle Groane, sette diversi scenari di ricerca dispersi, antincendio boschivo, idro e eventi meteorologici avversi che coinvolgeranno oltre 200 volontari già regolarmente registrati e provenienti da tutta la Lombardia.

Uno sforzo organizzativo molto importante che avrà come quartier generale il Centro Parco Polveriera di Solaro e come “teatro” gli 8mila ettari del polmone verde che si estende da Milano a Como.