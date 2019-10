Pro Patria verso l’unica trasferta sarda. Kolaj in nazionale

Messi in tasca i tre punti nella sfida contro il Lecco, la Pro Patria guarda avanti e la per la prossima di campionato, la nona, i tigrotti saranno impegnati a Olbia (domenica 13 ottobre ore 15.00) per l’unica trasferta sarda di questo campionato. (In foto un frangente della gara della passata stagione)

Si guarda alla situazione infortunati in casa biancoblu e le notizie sono positive. Hanno già riassaporato il campo Alex Pedone e Luca Palesi, Riccardo Colombo si è ristabilito e anche Tommaso Brignoli, che ha subito una distorsione alla caviglia contro il Lecco, non dovrebbe avere problemi ed essere a disposizione già per la Sardegna.

E’ sulla strada del rientro anche Giovanni Fietta, pedina importante anche perché unico vero sostituto in regia per Bertoni.

Contro l’Olbia mancherà sicuramente Ari Kolaj. L’attaccante classe 1999 è impegnato con la nazionale Under 21 albanese e non prenderà parte alla prossima gara di campionato, rientrando solo per la gara di domenica 20 ottobre contro la Pro Vercelli.

Intanto la società ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti per Olbia: