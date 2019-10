Tutto pronto per la Festa di Cairate

E’ un mese importante per la comunità cairatese: dopo il successo nello scorso weekend della “Mostra del coniglio e degli uccelli” – la festa della frazione di Peveranza – che come ogni anno ha richiamato migliaia di visitatori, è ora il momento della “Festa di Cairate”.

Domenica 6 ottobre, infatti, tutti i cittadini e chi verrà dai paesi vicini per prendere parte a questa giornata di festa potrà partecipare a diverse iniziative, che rallegreranno e intratterranno grandi e piccini.

Fiore all’occhiello della manifestazione è il “Camminar Gustando”: i partecipanti, dopo aver acquistato una tessera al costo di 8 euro dagli esercenti locali, potranno iniziare un vero e proprio percorso del gusto, assaggiando le pietanze preparate dai commercianti cairatesi fra le vie del centro. Un modo goloso di ‘esplorare’ le strade del paese e degustare le eccellenze locali.

Per nutrire mente e occhi, oltre che l’appetito, ci sarà poi la possibilità di visitare il bellissimo monastero di S. Maria Assunta, dove, fino al 13 ottobre, si tiene “Seme di Luce” , una mostra d’arte a cura di Carla Tocchetti, allestita per il 500° dalla morte di Leonardo Da Vinci: l’interpretazione della luce per mano di nove bravissimi artisti.

Il ricco programma non si conclude qui, perché per tutto il giorno, in diversi punti del paese, ci saranno svariati modi di trascorrere il tempo: si passa dagli stand delle aziende agricole del territorio, che proporranno i loro prodotti a Km0, all’esposizione delle eccellenze dell’artigianato locale, passando per il barattolo di giocattoli usati al battesimo della sella e il ludobus.

Non mancherà il momento atteso dai fedeli, con la processione delle 17.30 in omaggio alla Madonna del S. Rosario, patrona di Cairate. Tanta musica, per finire, nel concerto pomeridiano a cura del liceo Bellini di Tradate che intratterrà tutti all’auditorium, con le più belle colonne sonore, e con una serata con i Country Brothers in via Corridoni.

Un gran lavoro organizzativo di Pro loco, Amministrazione comunale e diverse associazioni, come le Guardie ecologiche volontarie e gli Alpini hanno reso possibile tutto ciò: non resta che partecipare e vivere la ‘Festa di Cairate’ 2019.

I dettagli sul programma della giornata e il percorso del ‘Camminar Gustando’ sono disponibili sul sito della Pro loco cairatese: http://www.prolococairate.it