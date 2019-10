Rientrano a Linate i bus aeroportuali “prestati” a Malpensa

È arrivato martedì a Milano Linate il primo degli autobus aeroportuali che il Forlanini ha “prestato” a Malpensa per gestire il surplus di traffico nei tre mesi di chiusura dello scalo milanese.

«È tornato a Linate il primo bus “prestato” a Malpensa per il Bridge» il messaggio che accompagna la foto diffusa da Sea, gestore dei due aeroporti di Milano. «Entro il 27 ottobre tutti i mezzi saranno di nuovo qui, per la riapertura dell’aeroporto. Non vediamo l’ora!».

I mezzi di Linate erano arrivati – in parte autonomamente, in parte su rimorchi – nella notte del 26 di luglio 2019, alla vigilia della chiusura del Forlanini e del trasferimento dei voli a Malpensa (tranne una piccola quota a Bergamo Orio al Serio).

Linate riaprirà il 27 ottobre, scadenza che sarà preceduta dalla grande festa con le Frecce Tricolori, il prossimo weekend.