Rocky dalla Sicilia cerca una nuova casa

«Rocky è stato adottato 5 anni fa qui in provincia di Varese», ma ora cerca di nuovo casa. La famiglia che l’aveva adottato non è in più in grado di occuparsi.

L’appello arriva dall’Associazione Emi Onlus, attiva al canile di via Dairago a Busto Arsizio., che rilancia la richiesta che arriva dai volontari di Catania.

«Cinque anni di letto , divano, passeggiate , feste di compleanno… e ora non lo vogliono più! Noi come associazione Siamo disposti ad ospitarlo ma dopo 5 anni vissuti in casa e in famiglia .. metterlo in un box ,soprattutto ora che andiamo incontro all’inverno, sarebbe devastante». I contatti sono sulla pagina facebook dell’Associazione Emi Onlus.