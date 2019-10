Salvatores torna al cinema con “Tutto il mio folle amore”

Tutto il mio folle amore, di Gabriele Salvatores, uscirà al cinema giovedì 24 ottobre. Ambientato a Trieste, il film racconta la storia del sedicenne Vincent (Giulio Pranno), affetto da autismo e disturbi della personalità, che vive con la madre single, Elena (Valeria Golino). La donna condivide le fatiche quotidiane con il compagno Mario (Diego Abatantuono), che ha adottato Vincent e se ne prende cura con amore. A incrinare questo equilibrio fragile ma funzionale che si è creato col tempo arriva Will (Claudio Santamaria), cantante senza successo né soldi e padre naturale del ragazzo. Avendo abbandonato Elena incinta, non ha idea di quello che incontrerà quando si presenta una sera chiedendo di conoscere Vincent. Il giovane considera il nuovo arrivato come un’occasione di fuga e si nasconde nel furgone di Will a sua insaputa. Una volta partiti, padre e figlio dovranno imparare a convivere nel corso di un lungo viaggio nei Balcani, inseguiti da Elena e Mario.

Downton Abbey, tratto dall’omonima serie TV inglese, uscirà nelle sale il prossimo 24 ottobre. Yorkshire, 1927: il conte di Grantham, Robert Crawley (Hugh Bonneville), riceve la comunicazione che Re Giorgio V e la famiglia reale verranno in visita nella tenuta di Downton Abbey. La notizia getta i Crawley e i loro domestici, che si occupano della dimora, nel caos: il re ha inviato dei suoi dipendenti a riorganizzare tutto, spodestandoli di fatto dalle loro attività quotidiane. Per la servitù di Downton è giunto il momento di riprendersi lavoro e dignità, riscoprendo la forza di agire uniti e l’appoggio dello storico maggiordomo in pensione, il signor Carson (Jim Carter), a cui viene chiesto di tornare temporaneamente in servizio.

Miserere, diretto da Babis Makridis, racconta la storia di un avvocato la cui vita, in seguito all’incidente in cui la moglie resta in coma, cambia completamente. L’uomo riscopre infatti una serie di piccole attenzioni, da parte di vicini di casa, parenti e amici che si prodigano per aiutarlo a superare il momento difficile. I gesti di cura nei suoi confronti diventano così piacevoli momenti della giornata e incredibilmente il protagonista si rende conto di sentirsi felice in una situazione decisamente avversa: cosa accadrebbe se la moglie si risvegliasse?