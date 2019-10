A teatro “Star Wars” è a suon di orchestra

Appuntamento per venerdì 11 ottobre, alle 21, al Teatro di Piazza Repubblica di Varese con l’OrchestraAccademia che presenta “Pierino e il Lupo” e “Star Wars”. Uno spettacolo di beneficenza che vedrà in scena l’orchestra diretta dal Maestro Davide Sgobbi con la celebrazioni di due grandi compositori: Sergej Prokofiev e John Williams.

«Questo è il quinto concerto annuale di beneficenza che teniamo in città e dopo anni di lavoro possiamo affermare che l’orchestra è diventata ormai uno dei punti di riferimento del panorama musicale anche nazionale. – spiega Sgobbi-. Abbiamo ospitato grandi solisti e grandi compositori per prime esecuzioni e per grandi concerti che hanno sempre più dimostrato di cosa possono essere capaci le orchestre di fiati. Abbiamo raccolto e cerchiamo di raccogliere sempre più un urlo di bisogno di cultura a Varese e cerchiamo sempre più di creare le condizioni per cui giovani musicisti professionisti del nostro territorio possano esprimersi e adoperarsi per dare un senso sociale agli anni di sacrifici passati nei conservatori e accademie di perfezionamento in Italia e all’estero. Dei gioielli da valorizzare e degli eroi che personalmente ringrazio dal profondo del cuore per il tempo che dedicano a noi e al nostro concerto di beneficenza ogni anno».

Come sempre l’evento è organizzato con la collaborazione del Comune di Varese e il Teatro di Varese. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza al progetto del Kiwanis Varese “Kiwanis for School”, l’insieme dei service Kiwanis che riguardano principalmente il contrasto al bullismo e al cyber-bullismo, percorsi di educazione all’affettività e progetti di promozione dell’inclusione, con particolare riferimento ai bambini autistici.

I biglietti saranno disponibili la sera stessa alla biglietteria del teatro. Ingresso con contributo da 10 euro.