Torneo di Gemonio: Piva e Rossignoli profeti in patria

Festa per i giocatori di casa al termine del torneo di terza categoria “Città di Gemonio – Trofeo Comune di Gemonio”, disputato sui due campi in sintetico di via Curti sotto l’egida della FIT e senza limitazioni di classifica. Gli atleti locali infatti hanno fatto un vero e proprio en-plein conquistando la vittoria in tutti i tre tabelloni in cui è stata suddivisa la manifestazione.

Il torneo di singolare maschile è andato ad Andrea Piva, che è anche presidente del TC Gemonio, al termine di una finale a senso unico contro il piemontese Andrea Novara del TC Omegna: 6-1 6-0 il punteggio a favore del vincitore. In semifinale Piva (classificato 3.1) aveva estromesso Sartori mentre Novara (3.2) si era imposto su Colazzo.

Nel tabellone del singolare femminile invece è stata Alessia Rossignoli (3.4) a sollevare il trofeo: la giocatrice di Gemonio ha superato in semifinale la quotata Novati e poi ha avuto la meglio con un doppio 6-2 su Monica Casero (4.2 – Scuola Tennis Varese), la quale si era qualificata battendo Roma.

I due vincitori dei singolari poi, hanno completato l’opera nel torneo del doppio misto: in una finale incerta e finita al tie-break, Piva e Rossignoli hanno superato la coppia del TC Il Poggio formata da Luca Parpagliolo (3.1) ed Eleonora Rivas (3.2). I due gemoniesi hanno vinto il primo set per 6-2, poi hanno concesso il secondo 4-6 ma nel parziale finale si sono imposti per 10-6.

Le finali si sono disputate tra domenica 1 (singolari) e lunedì 2 settembre (doppio misto). Le premiazioni si sono svolte alla presenza del sindaco Samuel Lucchini e del consigliere con delega allo sport Teodoro Mancini. Il torneo – direttore Romano Piva, giudice arbitro designato Daniele Consolandi – ha visto in campo oltre 50 giocatori provenienti da numerosi circoli di Lombardia e Piemonte oltre a 13 coppie del doppio-misto.