Trasferte insidiose per Caronnese, Legnano e Castellanzese

(Foto caronnese.com Agostino Castelnuovo)

Serie D, sesta giornata per il Girone A della Caronnese, settima invece per il gruppo B di Castellanzese e Legnano.

GIRONE A

FOSSANO – CARONNESE

Dopo due sconfitte in fila la Caronnese cercherà di tornare alla vittoria sul campo del Fossano. Le due squadre sono appaiate in graduatoria a quota 7 punti. Anche i cuneesi arrivano da una sconfitta, 3-1 in casa della Fezzanese, e hanno voglia di riscatto.

6a giornata: Chieri – Real Forte Querceta; Casale – Lucchese; Fossano – Caronnese; Ghiviborgo – Borgosesia; Ligorna – Vado; Prato – Fezzanese; Sanremese – Bra; Savona – Lavagnese; Seravezza Pozzi – Verbania. CLASSIFICA: Fezzanese 12; Real Forte Querceta 11; Prato 10; Chieri, Borgosesia 9; Seravezza Pozzi 8; Caronnese, Savona, Fossano 7; Sanremese 6; Casale, Vado 5; Lucchese 4; Verbania, Ligorna 3; Lavagnese 2; Bra 0.

GIRONE B

PRO SESTO – CASTELLANZESE

Seconda partita sulla panchina della Castellanzese per mister Achille Mazzoleni che dopo il pareggio all’esordio cerca la prima vittoria. La sfida è però proibitiva, in casa di una Pro Sesto che punta forte alla vittoria del campionato e arriva dalla vittoria in casa della Virtus CiseranoBergamo.

SONDRIO – LEGNANO

Sfida d’alta classifica a Sondrio per il Legnano, che spera di tenere aperta la striscia positiva di risultati anche su un campo difficile come quello valtellinese. Attualmente il Sondrio ha 13 punti, uno in più dei lilla.