La magia del Natale avrà un regno a Milano. È Il Sogno del Natale 2019, (all’Ippodromo Snai di San Siro), un parco a tema dedicato alla festa più amata dai bambini e naturalmente a Babbo Natale.

Al villaggio e ai suoi “mondi” sarà dedicata un’area complessiva di 30.000 metri quadrati con attrazioni dedicate e attori e giocolieri professionisti – nelle vesti di Elfi e puppets giganti – pronti a coinvolgere i visitatori in sketch divertenti e a raccontare aneddoti misteriosi sulle mille e una creatura che popolano questo luogo fatato.

Il percorso di visita principale si snoderà tra la Grande Fabbrica dei Giocattoli, la Casa degli Elfi (sviluppata su due piani), e la Casa di Babbo Natale (a sua volta costituita da molteplici ambienti di fantasia), e si concluderà con la visita al Ricovero delle Renne, in cui viene custodita la Grande Slitta di Babbo Natale.

Il secondo percorso del Villaggio è il Mondo della Letterina, diviso a sua volta nella Stanza della Scrittura – in cui i bambini, aiutati dagli Elfi, potranno stilare la loro lista dei desideri da mandare a Babbo Natale – e nell’Ufficio Postale, dove verranno timbrate e imbucate le letterine.

Il terzo “mondo” è costituito dal Borgo degli Elfi, un pittoresco mercatino in stile nordico popolato dai simpatici aiutanti di Babbo Natale, in cui sarà possibile dedicarsi ai regali natalizi.

Infine, un grande spazio del Villaggio sarà dedicato all’area food, con casette di legno trasformate in stand gastronomici per tutti i gusti, e all’area “giostre e giochi” pensata per i più piccoli.

Il percorso esterno del Villaggio sarà visitabile anche a bordo di un trenino colorato che farà tappa nei vari mondi da esplorare, per rendere ancora più allegra quell’atmosfera natalizia che tutti noi, grandi e piccini, conserviamo nel cuore e nei ricordi.

Il Sogno del Natale è in programma dal 22 novembre al 30 dicembre Milano, Ippodromo Snai San Siro

Tutte le info qui