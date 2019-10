Violazioni della libertà controllata, arrestato un 24enne

Nel pomeriggio di ieri i carabinieri di Somma Lombardo hanno arrestato un 24enne del posto al quale, negli scorsi mesi, il Tribunale di Sorveglianza di Milano aveva concesso la sottoposizione alla libertà controllata in luogo della pena detentiva della reclusione in carcere anche in ragione della giovane età.

Purtroppo il giovane nelle scorse settimane aveva violato più volte le prescrizioni connesse alla libertà controllata.

Le violazioni erano state segnalate dai Carabinieri all’Autorità Giudiziaria che, quindi, ha emesso un provvedimento di aggravamento della misura in forza del quale la restante pena della sanzione sostitutiva della libertà controllata è stata convertita nella pena detentiva della reclusione.

Per il giovane si sono quindi aperte le porte del carcere di Busto Arsizio ove il medesimo dovrà rimanere per quasi un mese.