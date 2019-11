Al cinema arriva Frozen 2

Mercoledì 27 novembre esce l’attesissimo Frozen 2 – Il segreto di Arendelle. In questo secondo capitolo, ambientato 3 anni più tardi gli avvenimenti di Frozen-il Regno di Ghiaccio, ritroviamo i protagonisti alle prese con una nuova avventura. Elsa (doppiata da Serena Autieri) ha imparato a gestire suoi poterei, Anna (Serena Rossi) è innamorata di Kristoff (Paolo De Santis), mentre Olaf (Enrico Brignano) e Sven giocano sereni con le due sorelle. Un giorno un canto misterioso, udibile solo da Elsa e proveniente dalla foresta, turba la quiete della casa. Anna rassicura la sorella, cantandole la ninna nanna della nonna, ma Elsa è preoccupata: la nuova musica le risveglia ricordi e poteri che non riesce a controllare. Quando tutti gli elementi (fuoco, acqua, vento e terra) colpiscono la città di Arendelle, i protagonisti si spingeranno verso nord, in un nuovo regno dove scopriranno il motivo della morte dei loro genitori e l’origine dei nuovi poteri.

Midway, diretto da Roland Emmerich, racconta la storia vera della battaglia delle isole Midway, combattuta nel Pacifico dalla marina giapponese e quella americana fra il 4 e il 6 giugno del 1942. Il 7 dicembre 1941 il Giappone, sentendo minacciate le sue riserve di petrolio, attacca gli Stati Uniti a Pearl Harbour, trascinando così entrambi i Paesi nella seconda guerra mondiale. L’ammiraglio Cheter Nimitz (Woody Harrelson) assume il comando della flotta statunitense nel Pacifico, decimata dall’offensiva giapponese. In seguito al contrattacco nei cieli di Tokyo, vengono intercettati alcuni messaggi crittografati che si riferiscono a un nuovo, imminente bombardamento giapponese previsto sull’atollo di Midway, sebbene il governo americano abbia notizie contrastanti…

Il 25 novembre esce nelle sale Vasco NonStop Live 018+019, un documentario sul tour di Vasco di maggio e giugno 2018 e 2019. I concerti hanno toccato tutta l’Italia, per quasi un milione di spettatori ed è lo stesso cantante a raccontare le scelte artistiche dietro a ogni data.