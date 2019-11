Al Teatro Giuditta Pasta arriva “La leggenda di Ita&Lia”

Dante Alighieri, Alessandro Manzoni e non solo: saranno presenti alcuni “ospiti d’onore” in occasione dell’esibizione teatrale “La leggenda di Ita & Lia” organizzata da Lions Club Saronno Solidalia.

L’appuntamento è per venerdì 15 novembre alle ore 20.45, presso il teatro Giuditta Pasta di Saronno, in via I Maggio.

Lo spettacolo sarà interpretato dai ragazzi della compagnia Gioveteatro dell’associazione Insieme è Bello: i giovani artisti metteranno in scena tutta la loro creatività, trasformando la recita in un momento emotivamente indimenticabile. L’evento è promosso con il patrocinio della Città di Saronno e in collaborazione con alcune realtà del saronnese. Il costo del biglietto è di 10 euro, maggiori informazioni e prevendita biglietti all’indirizzo mail lionsclubsaronnosolidalia@ gmail.com