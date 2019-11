Assemblea di quartiere di Coarezza: lavori in corso e tante proposte

Somma Lombardo, lunedì 25 novembre, sala civica di Coarezza: si discutono temi cari alla cittadinanza, si interrogano i membri dell’amministrazione in merito allo stato dei lavori in corso, si promuovono idee e proposte sui temi più vari.

Tra gli argomenti che maggiormente destano interesse ci sono l’avanzamento dei lavori di piazza S. Sebastiano e del parco giochi e le questioni relative ai lavori pubblici e alla viabilità nel centro storico.

L’assessore ai lavori pubblici Edoardo Piantanida ha innanzitutto chiarito lo stato dei lavori in piazza S. Sebastiano e i tempi previsti per la realizzazione: le condizioni meteorologiche avverse hanno infatti ritardato la data di conclusione dei lavori, che saranno comunque conclusi interamente entro marzo.

Per una chiara idea del volto che dovrebbe assumere la piazza è possibile consultare le foto del progetto definitivo approvato quest’estate, direttamente dalla pagina Facebook del Comune di Somma Lombardo.

Per quanto invece concerne la sicurezza e la viabilità del centro storico di Coarezza, diverse proposte sono state avanzate dai cittadini, in merito alla gestione dei parcheggi, della possibile riqualificazione di piazza Matteotti che coinvolga la vista fiume. Temi cari ai cittadini che hanno visto l’evoluzione del centro storico, e che si muovono attivamente per proporre iniziative in fatto di lavori pubblici, discutendo eventuali compromessi con i responsabili dell’amministrazione comunale.