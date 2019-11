Il comprensivo presente al convegno sull’inclusione scolastica

La qualità dell’inclusione scolastica e sociale è il titolo del convegno internazionale che si è svolto a Rimini.

L’istituto comprensivo di Vergiate ha portato la sua esperienza. Erano infatti presenti le insegnanti Amadei Rosella e Civello Maria che hanno partecipato in qualità di relatori alla sessione Workshop Q più, presentando la didattica aumentata a completamento delle proposte in programma.

Con il loro intervento hanno voluto dimostrare come le tecnologie possano supportare la didattica di tutti i giorni, rendendo gli apprendimenti accessibili a tutti. Esistono, per esempio, degli strumenti tecnologici che permettono all’insegnante di “aumentare” una pagina del libro di testo o un’immagine qualsiasi con contenuti digitali in maniera pratica, intuitiva e divertente per fare davvero una didattica personalizzata, rinnovata e inclusiva.

Il convegno giunto ormai alla sua dodicesima edizione, condotto da Dario Ianes, ha visto la partecipazione di 4000 persone tra insegnanti, educatori e altre figure del mondo della scuola, unite ad ascoltare esperti di fama nazionale ed internazionale. Numerose sono state le occasioni di approfondimento con laboratori specifici che studiano i temi dell’inclusione.

Oltre al workshop, le insegnanti hanno partecipato al concorso “Officina inclusione” con l’artefatto “La scatolina raggruppa unità” perché l’inclusione si fa con la testa e con le idee, ma anche con le mani, creando materiali che vanno incontro ai bisogni specifici degli alunni.