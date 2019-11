Crolla una gru, otto famiglie evacuate

Incidente molto particolare questo pomeriggio – venerdì 22 novembre – a Parabiago. Come riporta LegnanoNews, una gru è crollata su due condominii, devastando il tetto delle abitazioni. L’impatto, come testimoniano le foto, è stato importante. Per fortuna non ci sono stati feriti. (Foto LegnanoNews)

Il tutto è successo intorno alle 16 ore 16 in via Legnano. La gru, presente in un cantiere su via Dante Alighieri, è caduta sui palazzi vicini. Le case coinvolte sono state evacuate dai Vigili del Fuoco che hanno poi effettuato i rilievi su ordine del magistrato. Le operazioni sono durate diverse ore.

Immediatamente dopo l’impatto sul posto sono arrivati prontamente i soccorsi. Presenti Polizia Locale, Vigili del fuoco, Protezione civile, Carabinieri e soccorritori. Per permettere lo svolgimento dei soccorsi in sicurezza via Legnano è stata chiusa da via Foscolo a via Gramsci per diverso tempo.