Dodici coperte per la Casa del Sorriso

E’ stato un bel regalo caldo e colorato quello che è arrivato da Varese in … Maglia per la Casa del Sorriso, che ospita le famiglie dei bambini che vengono da lontano per farsi curare a Varese.

Ben dodici coperte dalle mille allegre sfumature, una per ogni appartamento, sono state realizzate dalle simpatiche donne dell’associazione, capitanate da Antonia Calabrese, che hanno voluto consegnarle direttamente nelle mani di Emanuela Crivellaro de Il Ponte del Sorriso, la fondazione che ha creato e gestisce la casa di accoglienza.

D’ora in avanti un caloroso abbraccio avvolgerà queste famiglie che vengono da altre Regioni, anche molto distanti, lasciano le loro case, i loro affetti, i loro amici e si trasferiscono a Varese anche per tempi lunghi.

La donazione è avvenuta presso lo spazio Casa Penny del Centro Commerciale Le Corti, dove le sferruzzanti signore si cimentano in veri capolavori di maglia e uncinetto.

Varese in … Maglia è un’associazione di volontariato che promuove e favorisce eventi con finalità benefiche e di solidarietà, attraverso il recupero della tradizione di antichi mestieri, quale appunto il lavoro a maglia.

Per l’occasione era presente anche Caterina di Calza Inn in rappresentanza del Consorzio dei Commercianti delle Corti.

Un gesto di cuore che fa rima con calore.