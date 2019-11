Una festa per l’inaugurazione del parco della “banda biscotto”

Il parco è già un’affollata area giochi per i cani del quartiere. Sabato 30 novembre, però, l’area recintata di piazza Mafalda di Savoia verrà ufficialmente inaugurata.



Era luglio quando i proprietari, esclusi dal parchetto di via Astico, si erano riorganizzati decidendo di spostarsi nel grande prato limitrofo alla caserma dei carabinieri. Avevano recuperato cemento, reti e paletti per dare vita a un’alternativa per i loro amici a quattro zampe nell’ambito del progetto dell’amministrazione comunale “beni comuni”.

Sabato, dunque, il progetto della “banda biscotto” verrà ufficializzato.

Per il suo completamento mancano ancora gli alberi, la pavimentazione, l’illuminazione e la fontanella ma la sua funzione di spazio aperto per il divertimento dei propri cagnoloni è assicurato. Quotidianamente sono decine le persone provenienti da tutta Varese e non solo, che si ritrovano per trascorrere del tempo in compagnia e far giocare i propri cani.

Programma dell’inaugurazione:

11:30 | Saluti istituzionali e introduzione.

11.45 | Taglio del nastro.

12:00 | A seguire interventi di educatori cinofili professionisti e di alcune Associazioni del territorio legate al mondo dei cani.