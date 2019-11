Fratelli d’Italia lancia le sue quattro battaglie, anche a Somma

Elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei senatori a vita, “supremazia dell’ordinamento italiano su quello europeo”, “tetto alle tasse in Costituzione”. Sono le battaglie di Fratelli d’Italia.

«Da oggi presso l’ufficio URP del Comune di Somma Lombardo è possibile firmare per sostenere le battaglie di Fratelli d’Italia» anbnuncia la sezione sommese del partito.

Sabato 23 novembre la sezione di Somma sarà poi in piazza Vittorio Veneto con gazebo «non solo per la raccolta firme ed i tesseramenti ma anche per un momento di confronto e dibattito con i cittadini».