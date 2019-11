Glocal viaggia su Trenitalia

La Freccia, la rivista del Gruppo FS Italiane dedicate ai clienti Trenitalia, ha dedicato due intere pagina a Glocal, il Festival del giornalismo digitale. Serena Berardi ha presentato l’evento di Varese scegliendo di concentrarsi sulla parte del festival che sarà dedicato al turismo ed ha intervistato Alessandro Favaro, giornalista, curatrice del blog “Va’ a quel paese”.

Alessandra sarà tra gli speaker del panel I nuovi linguaggi del turismo dagli articoli alle “storie” social che si terrà all’hotel Palace il 10 novembre dalla 9 alle 11. Su La Freccia ha raccontato dei suoi esordi come viaggiatrice e di come ha saputo sfruttare la sua capacità di cogliere gli aspetti più interessanti di un luogo, di raccontarlo nel modo giusto, anche sui social, e di renderlo interessante agli occhi di chi legge o cerca nuove mete.

Molti raccontano viaggi e suggeriscono mete ma non tutti lo sanno fare nel modo giusto. A Glocal si entrerà nel dettaglio di quella che sta diventando una professione sempre più diffusa: quella del travel blogger. Ma non ci si può improvvisare: i viaggiatori esperti sono esigenti e vogliono opinioni autorevoli. E zero “luoghi comuni” (sotto tutti i punti di vista)

La Freccia