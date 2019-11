Idee ed esempio, +Gallarate lancia la sua “camminata ecologica”

Una “camminata ecologica” per prendersi cura della periferia e poi un pomeriggio insieme, per pranzo e alla Rama di Pomm. È la proposta per domenica 17 novembre della lista civica +Gallarate, che presenterà anche le sue idee per la città.

“Gallarate +pulita” è il nome della giornata. Si partirà alle 9.30 al parcheggio davanti al bowling, in via Madonna in Campagna. Dopo la presentazione del gruppo – che è animato soprattutto da giovani – saranno distribuiti i kit di pulizia e si comincerà la pulizia del quartiere, spingendosi verso via Aleardi, via dei Platani, via Filzi e verso la zona boschiva che confina con il popoloso rione (“rimuovendo i rifiuti più piccoli e segnalando quelli di maggiori dimensioni”).

Alle 12.20 si porteranno i sacchi nel punto di raccolta e seguirà la proposta per l’ambiente illustrata da ragazzi e ragazze di +Gallarate. A concludere il tutto, il Pranzo alla Ruota e un giro alla Rama di Pomm, tradizionale momento aggregativo del quartiere e unico Palio della città.