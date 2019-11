Incidente sulla Statale 394 a Colmegna, ferito un ragazzo di 18 anni

Restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno causato questo pomeriggio – sabato 16 novembre – verso le ore 16.00 un incidente stradale sulla Strada Statale 394.

Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 18 anni alla guida di una moto, avrebbe perso il controllo in curva del mezzo andando a sbattere contro un’auto in sosta.

Il ragazzo si è ferito in maniera seria ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Dopo le prime cure sul posto è stato trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Circolo di Varese.