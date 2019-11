Per la Pro Patria in arrivo un altro periodo intenso

Si avvicina un altro periodo intenso per la Pro Patria, che da domenica 24 novembre a domenica 1 dicembre affronterà tre partite.

Prima avversaria di questo trittico sarà – domenica 24 novembre ore 17.30 – la Pistoiese allo “Speroni”. Sedicesima di campionato contro i toscani guidati dall’ex Niccolò Gucci. Per l’occasione sono già aperte le prevendite.

Aurora Pro Patria 1919, RACCOMANDANDO A TUTTI I TIFOSI DI ACQUISTARE I BIGLIETTI IN PREVENDITA PER EVITARE SPIACEVOLI CODE IL GIORNO DELLA GARA, comunica modalità di acquisto biglietti e apertura dei botteghini per assistere alla partita Aurora Pro Patria 1919 – U.S. Pistoiese 1921, valevole per la Sedicesima Giornata del Campionato di Serie C 2019-2020, in programma per Domenica 24 Novembre, allo Stadio “Speroni” di Busto Arsizio, alle ore 17.30.

La prevendita aprirà ufficialmente domani, mercoledì 20 novembre, a partire dalle ore 10.00 online sul sito vivaticket.it e presso i punti vendita VIVATICKET:

Il Tabaccaio del Buon Gesù di Corso Sempione 16, Olgiate Olona.

Bar Savoia di Via XXII Marzo 2, Busto Arsizio.

Be Happy Travel di Via Vittorio Veneto 1 bis, Castellanza.

Okeg Viaggi di Via Torino 59, Gallarate.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso i botteghini dello Stadio “C. Speroni” di Busto Arsizio venerdì 22 novembre dalle 16.30 alle 18.30, sabato 23 novembre dalle 10.00 alle 12.00 e il giorno della gara, domenica 24 novembre, dalle 10.00 alle 12.30 e a partire dalle 16.00.

PREZZI BIGLIETTI

TRIBUNA TOP: 40 euro

TRIBUNA CENTRALE: 30 euro RIDOTTO: 25 euro

TRIBUNA LATERALE: 20 euro RIDOTTO: 15 euro

DISTINTI (POPOLARI COPERTI): 15 euro RIDOTTO: 12 euro

POPOLARI LOCALI (POPOLARI SCOPERTI): 10 euro RIDOTTO: 8 euro

La tifoseria ospite potrà acquistare i tagliandi, al costo di euro 10 + i diritti di prevendita, presso i seguenti punti vendita VIVATICKET:

Bar Il Corallo di Via Dalmazia 275, Pistoia.

L’Arte dello Sport di Via Tomasi di Lampedusa 149, Pistoia.

Tabaccheria Back Door di Via Fiorentina 615, Pistoia.

I tagliandi per il SETTORE OSPITI potranno essere acquistati FINO ALLE ORE 19:00 DI SABATO 23 NOVEMBRE (non il giorno della Gara).