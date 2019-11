Lanfredo Castelletti parla di storie di climi e storie di popoli

I Musei Civici di Villa Mirabello ospitano venerdì 22 novembre alle ore 18.00 la conferenza curata da Lanfredo Castelletti sul tema “Storie di climi e storie di popoli”.

Antonio Stoppani, uno dei principali artefici della scoperta della palafitte nei Laghi di Varese, centocinquant’anni fa inventava il termine “Antropozoico” per indicare il periodo in cui l’uomo era divenuto uno dei più importanti fattori geologici del nostro pianeta. Epoca che i moderni scienziati hanno battezzato Antropocene, non senza molte discussioni sul preciso inizio di questa fase della storia della terra e dell’uomo. Attraverso numerosi dati raccolti nel territorio di Varese da geologi, archeologi, botanici e altri scienziati, siamo in grado, di riconoscere, a partire dal passato, i segni della profonda e rapida trasformazione che vediamo ora coi nostri occhi.

Lanfredo Castelletti, nato a Lecco nel 1942, si è laureato in Scienze Naturali all’Università degli Studi di Milano. Dal 1978 al 1980 è stato incaricato come ricercatore presso l’Università di Colonia per un progetto sui resti botanici del Neolitico. Dal 1980 e sino al 2009 è stato direttore dei Musei Civici di Como (archeologico, storico, pinacoteca, Tempio Voltiano, Villa Olmo) e Capo Area del Settore Cultura del Comune di Como. Presso il Museo Archeologico “Paolo Giovio” ha fondato nel 1983 il “Laboratorio di Archeobiologia” finalizzato allo studio di resti botanici, animali e umani provenienti da depositi archeologici, nonché alla ricostruzione di paesaggi, sistemi agrari e climatici dalla Preistoria al Medioevo.Dal 2009 al 2014 è stato direttore del Museo Archeologico del Barro (Galbiate, Lecco).

È autore di 220 pubblicazioni scientifiche riguardanti principalmente ricerche di archeologia ambientale e di paleoecologia relative sia alla Preistoria che all’età classica e medievale ed è responsabile della serie monografica “Archeologia dell’Italia Settentrionale”.