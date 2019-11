Dedicate all’arte di Rodari le otto tappe di “Anna Frank racconta”

Il 23 ottobre del 1920 nasceva Gianni Rodari di cui stanno per iniziare i festeggiamenti del centenario. Alla sua arte e fantasia la biblioteca della media Anna Frank (Istituto comprensivo Varese 4, dedica un appuntamento speciale della Settimana della Lettura.

Giovedì 14 novembre dalle ore 18.00 alle ore 20.30 tra i libri e gli scaffali dedicati a “Bruna Brambilla” prenderà vita un evento unico, dedicato ai lettori e alle letture: “Anna Frank racconta”. Studenti, insegnanti e utenti della biblioteca saranno i veri protagonisti, trasformandosi e travestendosi per un giorno in lettori nelle otto postazioni di lettura dedicate ai temi più diversi, ispirati a Rodari e non solo:

– British, American and French stories

– La boutique del mistero

– Non calpestiamo i nostri diritti!

– Non solo favole al telefono

– Siamo adolescenti!

– Anna Frank, per ricordare la Shoah

– Dalla parte dell’ambiente

– Audiolibri? Sì, grazie

Il pubblico potrà ascoltare le storie più curiose e diverse e immergersi così nel piacere della lettura.

La scuola Anna Frank è in via Carnia 155, a Varese.

Per informazioni : 0332 261238 oppure biblioannafrank@gmail.com.