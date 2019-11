Con l’ascia da boscaiolo in centro, denunciato 40enne

Quando le volanti della Questura di Varese sono arrivate in piazza XX Settembre hanno trovato un uomo di 40 anni visibilmente sconvolto e con un’ascia da boscaiolo in mano che inveiva contro un gruppo di persone che, in quel momento, non era più presente sul posto. Il fatto è successo tra l’una e le due della notte tra sabato e domenica.

L’uomo, una volta riportato alla ragione e abbandonata “l’ascia di guerra”, ha raccontato di aver avuto una discussione con un gruppo di extracomunitari e di aver deciso di armarsi con l’attrezzo per far valere le proprie ragioni. Fatto sta che l’unico ferito, alla fine, era proprio il 40enne, soggetto definito “testa calda” dagli stessi poliziotti che lo conoscono bene per essersi già reso protagonista di risse e liti.

Una volta ricostruita la situazione è stato denunciato per aver portato un oggetto atto ad offendere in luogo pubblico.