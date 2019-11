Luino, città che si batte per il diritto alla vita

Il Consiglio Comunale di Luino e, in seguito, la Giunta, negli scorsi anni hanno votato l’adesione della città alle ‘Cities for Life’ e Luino è entrata così a far parte della lista dei luoghi che si battono per il diritto alla vita.

Venerdì 29 novembre alle ore 18, il Comune di Luino si allinea alle altre iniziative delle “Cities for Life“per la Giornata per la Vita contro la Pena di Morte, presentando un libro e, successivamente, illuminando un edificio pubblico per sensibilizzare i cittadini in merito a questa tematica.

A Palazzo Verbania, per il libro “L’ Africa non uccide più” di Infinito Edizioni e scritto da Antonio Salvati, interviene Riccardo Mauri della Comunità di Sant’Egidio e modera Alessandro Franzetti. La Comunità Pastorale della Madonna del Carmine di Luino patrocina l’evento con il Centro Culturale San Carlo Borromeo e la Comunità Operosa Alto Verbano.