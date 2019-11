Marlegno costruisce le tue emozioni

«Abitare in una casa di legno dona una sensazione di accoglienza e calore. Una sensazione che appare amplificata e che ti accoglie. E ti senti coccolato. Cercavamo precisione e natura… e questo solo il legno poteva darcelo. Assolutamente soddisfatto, lo rifarei».

Accoglienza, calore e comfort abitativo sono le sensazioni di chi si è affidato a Marlegno, azienda bergamasca specializzata nella costruzione di case, edifici e strutture prefabbricate in legno. La ricerca di un modo di vivere nuovo, tanto sostenibile quanto confortevole, si è rivelata un tema caldo anche nel Varesotto, dove l’azienda ha riscontrato una forte presenza di pubblico in occasione dell’iniziativa “cantiere aperto” in quel di Tradate.

Marlegno è nata nel 2000 a Bolgare, per iniziativa di Angelo e Siro Marchetti, che si sono occupati inizialmente della realizzazione di coperture e solai per conto terzi. In pochi anni, l’azienda di Bolgare si è distinta nel settore per la qualità delle proprie realizzazioni, che l’hanno resa una realtà riconosciuta a livello nazionale nel settore della bioedilizia e delle costruzioni in legno, ricevendo per ben due volte (nel 2016 e 2018) il prestigioso Premio dei Premi per l’Innovazione, con una cerimonia di consegna avvenuta alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

L’autentica passione per il legno e la consapevolezza di dare un contributo importante a sostegno dell’ambiente sono due delle motivazioni che spingono Marlegno ad affrontare ogni giorno nuove sfide verso una maggiore efficienza delle abitazioni.

Il legno utilizzato nelle costruzioni proviene da boschi certificati PEFC, che garantiscono che per ciascun albero tagliato, ne venga piantato uno nuovo (degno di nota anche il progetto di PEFC Italia per la di istituire una Filiera Solidale per l’utilizzo degli alberi abbattuti dalla Tempesta Vaia). Questa attenzione dell’azienda alla sostenibilità ambientale viene premiata dai clienti di Marlegno, come il signor Dario Orlando che ha scelto di rivolgersi all’impresa bergamasca per acquistare un’abitazione «eco-sostenibile ed autosufficiente in futuro»

Se la coscienza ambientale è uno dei motivi per il rinnovato interesse verso le costruzioni in legno, non è però l’unico. Numerose ricerche scientifiche hanno infatti dimostrato come vivere in una casa in legno faccia bene all’organismo e migliori la qualità della vita. Il legno infatti ha una straordinaria influenza positiva sul sistema nervoso simpatico, che si occupa delle funzioni involontarie (respirazione, digestione, attività cardiaca) e ha una serie di effetti benefici per la persona, riducendo stress e ansia. Lo conferma la famiglia Taiocchi, che ritrova tra le mura domestiche «un ambiente molto più confortevole per il benessere quotidiano». La casa in legno non solo è ecologica, ma crea anche un ambiente caldo e accogliente.

Questa contribuisce altresì a ridurre l’inquinamento dell’ambiente, sia interno che esterno, nel pieno rispetto dei principi dell’economia circolare. L’architetto Luca de Ponti l’ha scelta proprio per questo motivo, «per coniugare modernità e alta tecnologia con un impatto ambientale estremamente ridotto».

Il legno vanta eccellenti proprietà di assorbimento acustico e garantisce elevate performance energetiche. A parità di prestazioni meccaniche e strutturali questo materiale è più leggero del cemento, assicurando così ottime prestazioni antisismiche.

Il legno, accuratamente trattato, resiste a fuoco, usura e umidità, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione straordinaria.

Marlegno segue i suoi clienti anche dopo la vendita, garantendo un servizio di assistenza di altissimo livello e aiutando le persone che vivono le sue costruzioni a imparare a prendersene cura.

Infine, investire nell’edilizia ecosostenibile fa bene anche al portafoglio: a fronte di una spesa iniziale leggermente superiore, il valore dell’abitazione cresce con il passare del tempo, proprio per gli elevati standard qualitativi dei materiali di costruzione.

Marlegno utilizza materiali naturali ed ecocompatibili per la realizzazione di tutte le sue costruzioni e l’esperienza accumulata negli anni le consente di realizzare abitazioni di qualsiasi genere: dalle esclusive baite in montagna, a modernissime ville e condomini nelle principali province del nord, fino a spingersi in un paradiso tropicale come le Maldive, dove ha costruito il suo primo eco-resort nell’isola di Bathala.

