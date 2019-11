Mercatino di Natale nella corte di Boragno

Anche quest’anno alla Galleria Boragno il Natale arriva in anticipo: com’è ormai tradizione, a partire da sabato 23 novembre la sala di via Milano 4, nel cuore del centro storico di Busto Arsizio, ospiterà il mercatino di Natale organizzato dal negozio penne Stylo.

“Vieni a vivere la favola del Natale” è l’invito per tutti i visitatori dell’esposizione, che resterà aperta al pubblico negli spazi della Galleria Boragno dal 23 novembre a domenica 8 dicembre, nei seguenti orari: lunedì dalle 15.30 alle 19.30, da martedì a domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

In mostra ci saranno, come ogni anno, originali idee regalo per le feste, insieme a penne e accessori dei principali marchi del settore. Al termine dell’evento, le proposte natalizie resteranno disponibili nel negozio situato all’interno del cortile Boragno.

Quest’anno l’esposizione sarà arricchita dalle creazioni “Books and Vintage” di Francesca Testa, oggetti artistici realizzati con libri destinati al riciclo.