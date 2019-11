Mille emozioni a Masnago: Openjobmetis, gioia supplementare

La Openjobmetis batte Venezia al termine di 45′ estremamente vibranti ed emozionanti. 75 pari nei regolamentari, poi Mayo segna triple a raffica affiancato da Tambone nell’overtime, salvo tremare in lunetta alla fine. Ma l’ultimo tiro di Chappell va corto: festa biancorossa.

OPENJOBMETIS VARESE – UMANA VENEZIA 93-91 d. 1 t.s.

(24-14, 41-28; 53-48, 75-75)

VARESE: Mayo 25 (3-5, 5-11), Clark 11 (4-5, 1-4), Peak 1 (0-4, 0-2), Vene 13 (5-6, 1-3), Simmons 17 (5-11); Jakovics 11 (0-1, 2-6), Natali, Tambone 11 (1-1, 2-4), Gandini, Ferrero 4 (2-4, 0-3). Ne: De Vita, Seck. All. Caja.

VENEZIA: Stone 2 (1-2, 0-2), Chappell 14 (3-8, 2-3), Bramos 17 (5-7 da 3), Daye 13 (4-9, 1-4), Vidmar 2 (1-1); Tonut 13 (4-6, 0-3), De Nicolao 11 (3-5, 1-3), Filloy 3 (0-1, 1-4), Mazzola 2 (1-2, 0-1), Watt 14 (3-3). Ne: Pellegrino, Cerella. All. De Raffaele.

ARBITRI: Lo Guzzo, Vicino, Boninsegna.

NOTE. Da 2: Va 20-37, Ve 20-37. Da 3: Va 11-33, Ve 10-26. Tl: Va 20-25, Ve 21-24. Rimbalzi: Va 39 (14 off., Simmons 13), Ve 33 (8 off., Watt 9). Assist: Va 17 (Clark, Vene, Mayo 3), Ve 16 (Stone, Daye 3). Perse: Va 11 (Mayo 3), Ve 14 (Watt 3). Recuperate: Va 5 (Clark 2), Ve 5 (De Nicolao 2). Usc. 5 falli: Watt. F. antisportivo: Vene (31.58). Spettatori: 4.483.